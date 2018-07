Audi TT in het nieuw: zowel de roadster als de coupé

Vooraan merk je dat aan het opvallende nieuwe 'singleframe' radiatorrooster en de brede laterale luchtinlaten maken hem nog iets agressiever. Om dat gevoel nog te versterken, komen er ook nog LED koplampen of optioneel zelfs LED-matrix koplampen. We zien ook de dynamische richtingaanwijzers zoals we die vandaag op alle recente Audi-modellen zien. Audi voorziet ook een S-line koetswerk (eveneens optioneel) dat het uitgesproken karakter van deze coupé nog meer accentueert.

Deze versie is enkel leverbaar in cosmos blauw, pulse orange of turbo blauw. Deze "nieuwe" TT is enkel leverbaar met benzinemotoren (diesels vallen weg) in combinatie met een manuele zesversnellingsbak of een gerobotiseerde zeventrapsversnellingsbak met dubbele koppeling. Het dashboard is helemaal digitaal geworden en het maakt gebruik van het nieuwste MMI Navigation Plus systeem.

In België zal deze vernieuwde Audi TT vanaf het derde trimester van 2018 bij de dealer staan, maar het orderboekje is nu al geopend. De prijs van de TT coupé start vanaf ? 36.250 en de TT roadster koop je vanaf ? 38.550.(Belga)