Audi RS 4 Avant: wie doet beter ?

Deze Audi RS 4 Avant ziet er geweldig uit. Het is een gespierde break geworden die als het ware prestaties uitstraalt. De nieuwe generatie wordt aangedreven door een bi-turbo V6-motor van 450 pk en 600 Nm, wat 170 Nm meer is dan het uittredende model. Het vermogen van deze 2.9 TFSI bi-turbo wordt via een Tiptronic achttrapautomaat over de vier wielen verdeeld.

Voor wie nog meer efficiëntie wil, levert Audi optioneel een differentieel achteraan. Het sportonderstel van de standaard RS wordt bij de RS 4 Avant 7 mm verlaagd vergeleken met de gewone A4 met sportonderstel. Ie echt het neusje van de zalm wil, kan voor de RS sport plus demping kiezen met Dynamic Ride Control (DRC), carbon ceramische remmen en een RS-specifieke dynamische stuurinrichting.

Deze Audi RS 4 Avant is al bestelbaar en de eerste leveringen worden begin volgend jaar verwacht. Deze versie kost 84.700 euro en het blijft een erg functionele break omwille van de gigantische koffer. (Belga)