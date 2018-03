Audi R8 wordt vijfde lid van de groep Goose

Goose en Audi hebben beslist om ook een beperkte serie van het nummer op vinyl uit te brengen. In de clip kan je zien dat men het motortoerental wil afstemmen op het aantal beats per minuut van het nummer. De Belgische groep heeft getracht om de Audi als volwaardig bandlid te integreren in het nummer.

Zanger Mickael Karkousse ziet het als volgt: "Er bestaan tal van muziekvideo's waarop een auto te zien is in een berglandschap of zelfs op een circuit. Wij willen op dat vlak innoveren en de grenzen aftasten en precies dat hebben we met Audi gemeen. Hoewel het een heuse uitdaging was, zijn we erin gelukt om de Audi te laten zingen, uiteraard met hulp van de technici. In het stuk hoor je een perfecte balans tussen een artistieke setting en een live optreden. We kunnen enkel stellen dat we voortaan een vijfde bandlid hebben, die vooral goed is in acceleraties (lacht)."

Het motorgeluid werd opgenomen in een geïsoleerde omgeving. Het gaspedaal werd zacht ingetrapt, om het vervolgens snel te lossen. Dit gebeurde op het ritme van de muziek. Het resultaat is een unieke klank die perfect past bij de hedendaagse elektrorock van Goose. Naast de klankopnames werd ook videomateriaal gemaakt.(Belga)