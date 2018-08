Audi PB18 e-tron in wereldpremière op Pebble Beach

De bolide is breed, laag en duidelijk ontwikkeld in de windtunnel en klaar voor circuitgebruik. "De sobere vormgeving ervan maakt duidelijk dat deze PB18 de grenzen wil verleggen", zegt de Duitse fabrikant in Ingolstadt. Het concept en de lijnen van de auto kwamen tot stand in de nieuwe Audi ontwerpstudio in de Californische stad Malibu, waar het merk zijn vormtaal voortdurend moderniseert om te voldoen aan de eisen van vandaag en morgen.

De PB18 e-tron concept car kan rekenen op Audi's jarenlange race-ervaring. De constructeur won immers talloze keren de endurancerace in Le Mans. De uitwerking was in handen van Audi Sport GmbH, de high-performance dochteronderneming van het merk. De korte naam "PB18 e-tron" verwijst naar Pebble Beach, de locatie van de wereldpremière, maar ook naar de technologische genen die deze conceptwagen deelt met de Audi R18 e-tron, de succesvolle LMP1-racebolide.(Belga)