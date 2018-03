Audi ontwikkelt regeneratieve brandstof

In het kader van zijn e-fuelstrategie voert Audi momenteel motortesten uit met regeneratief geproduceerde brandstoffen. "Deze nieuwe brandstof biedt, net als alle onze e-fuels, heel wat voordelen. Zo is de brandstof niet afhankelijk van aardolie, is ze compatibel met de bestaande infrastructuur en biedt ze het vooruitzicht van een gesloten koolstofkringloop", zegt Reiner Mangolf die bij Audi verantwoordelijk is voor duurzame productontwikkeling.

De Audi e-benzine is opgebouwd uit vloeibare iso-octaan. Op dit moment wordt deze vloeistof in twee fases gegenereerd uit biomassa. In een eerste fase produceert men gasvormig isobuteen (C4H8) en in een tweede fase zet men met behulp van waterstof dit isobuteen om in iso-octaan (C8H18). Die laatste mengeling is vrij van zwavel en benzeen zodat er bij de verbranding zeer weinig schadelijke emissie ontstaat.

De ingenieurs onderzoeken nu door middel van motortests de verbrandings- en emissie-eigenschappen van deze regeneratieve brandstof. Als schone, synthetische brandstof met prima klopvastheid biedt de e-benzine de mogelijkheid om motoren nog meer te verdichten zodat er qua efficiëntie een stap vooruit kan worden gezet. Op de middellange termijn wil men het fabricageproces nog bijsturen zodat het zonder biomassa kan worden uitgevoerd. Dan zullen regeneratief geproduceerde waterstof en CO2 als grondstoffen volstaan.

Voor Audi zijn de e-fuels meer dan een futuristisch onderzoeksobject in een laboratorium. Al sinds 2013 brengt het merk het hernieuwbare e-gas in Duitsland op de markt en er wordt ook onderzoek verricht naar e-diesel.(Belga)