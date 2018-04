Audi onthult nieuwe A6 Avant

Terwijl de meeste modellen over de generaties heen blijven groeien, krimpt de nieuwe Audi A6 Avant een beetje in de lengte en de breedte. Dat betekent echter niet dat deze break met vier ringen in het logo minder interieurruimte biedt. Dankzij een langere wielbasis en een betere packaging is de laadruimte (565-1.860 liter) identiek en hebben de passagiers achteraan zelfs meer beenruimte. Tegelijk kreeg de A6 Avant een sportiever voorkomen dankzij onder meer een vlakkere ruit van de achterklep.

Net als de berline kan ook de A6 Avant uitgerust worden met heel wat nieuwe technische snufjes en gadgets, zoals vierwielsturing, luchtvering of het Car-to-X geconnecteerd systeem dat anticipeert op verkeerssituaties. Ook de motorisaties zijn vergelijkbaar en maken alle gebruik van een hybridisering via een alternator-starter en een 48V-netwerk. Er is keuze uit een ruim aanbod turbomotoren op benzine of diesel met vermogens tussen 204 tot 340 pk. De nieuwe Audi A6 Avant zal tegen de zomer bij de verdelers arriveren.(Belga)