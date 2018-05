Audi lanceert e-tron zonder zijspiegels

De stroomlijn van een wagen bepaald in grote mate het verbruik ervan en in het geval van een elektrische wagen is dat ook één van de instrumenten om de autonomie te vergroten. Audi heeft alles uit de kast gehaald om de luchtweerstand van de elektrische SUV zoveel als mogelijk te reduceren. Er komen klassieke ingrepen zoals een actief radiatorrooster dat normaal gezien gesloten blijft ten voordele van de stroomlijn en enkel opent als er aandrijfcomponenten moeten gekoeld worden.

Ook de nagenoeg gesloten velgen beperken de turbulenties en de bijhorende verliezen. Om deze grote en zware SUV als het ware door de lucht te laten klieven, verving het merk met de vier ringen bovendien de zijspiegels door minuscule camera's. Met als die ingrepen kunnen de ingenieurs de luchtweerstandscoëfficiënt beperken tot 0,28. Dit is een recordwaarde voor een SUV-model en de techneuten geven zelfs aan dat deze ingreep zorgt voor meer dan 30 km extra autonomie (bij een normale rijstijl).

Audi claimt bovendien een rijbereik van 400 km met één batterijlading. Eén en ander werd overigens al gemeten volgens de nieuwe en meer realistische rijcyclus. Camera's die spiegels vervangen waren tot vandaag voorbehouden voor conceptwagens, vooral omwille van homologatiebeperkingen. Audi projecteert de camerabeelden op OLED-schermpjes die in de overgang van het dashboard naar de deurpanelen worden geïntegreerd. Deze spiegels zijn evenwel niet standaard en worden enkel als optie aangeboden.(Belga)