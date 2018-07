Audi lanceert app die impact van elektrische mobiliteit aangeeft

Aan de hand van die gegevens wordt een simulatie gemaakt en die wordt vergeleken met de mogelijkheden van de eerste elektrisch aangedreven Audi, de Audi e-tron. Op die manier kan de bestuurder zien of een elektrische auto zinvol is voor zijn gebruiksprofiel. Langs de andere kant krijgt de gebruiker na afloop van elke rit de data van wat een elektrische auto zou verbruikt hebben op hetzelfde traject en bij dezelfde rijstijl.

De gebruiker krijgt eveneens inzicht in hoe de batterij zich zou gedragen, wat de resterende autonomie in de batterij zou zijn (na de rit) en hoe lang de batterij vervolgens moet bijladen voor ze weer helemaal is opgeladen. In functie van de locatie beschikt de bestuurder ook over de gegevens van mogelijke laadpunten in de buurt. Zo komt de mogelijk toekomstige elektrische bestuurder ook te weten waar hij in de toekomst zijn wagen zou kunnen bijladen op zijn klassieke verplaatsingen.

Uiteraard geeft de e-xperience-app ook inzicht in het volume CO2 dat men kan besparen door elektrisch te rijden. Bovendien wordt er ook een simulatie gemaakt die de brandstofkost vergelijkt met de prijs van de (potentieel) verbruikte elektriciteit. Via deze applicatie wil het merk met de vier ringen potentiële klanten van een e-tron over de streep trekken. Precies door deze praktische benadering zullen heel wat automobilisten een betere kijk krijgen op elektromobiliteit. (Belga)