Audi en Ericsson testen 5G-technologie

Beide bedrijven ondertekenden hierover een gezamenlijke intentieverklaring op het hoofdkantoor van Audi in Ingolstadt. De klemtoon van samenwerking ligt op "industriële toepassingen van het internet der dingen".

Het is de bedoeling om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken van het 5G-netwerk en na te gaan of dit een voldoende betrouwbare communicatietechnologie is die voldoet aan de hoge eisen van de auto-industrie. In de komende maanden zal een team van deskundigen van Audi en Ericsson tests uitvoeren met een 5G-zender in een van de technische centra van het Audi Production Lab in Gaimersheim, nabij Ingolstadt.

5G is de nieuwe generatie van mobiele communicatie: het zal de mogelijkheden van bestaande netwerken uitbreiden om aan de toekomstige behoeften van gebruikers en industrieën te voldoen. De technologie biedt tal van mogelijkheden op vlak van autonoom rijden, intelligente mobiliteitsoplossingen, voor industrie 4.0 en voor de efficiënte communicatie van de draadloze toestellen van morgen.(Belga)