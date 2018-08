Audi e-tron vergroot rijbereik door energierecuperatie

Het prototype waarvan sprake is een bijzonder ruime SUV die plaats biedt aan zes inzittenden. Dankzij een elektromotor van 300 kW spurt hij in minder dan 6 seconden naar 100 km/u en - gemeten volgens de nieuwe en realistische rijcyclus - haalt hij een rijbereik tot 400 km. Audi realiseert dit keurige rijbereik niet - zoals Tesla - door eindeloos batterijcellen toe te voegen en het gewicht te vergroten, maar wel door inteligente technologie.

Het merk met de vier ringen ontwikkelde een innovatief remrecuperatiesysteem dat bovendien werd gebruikt tijdens de Pikes Peak heuvelklim race. Het gaat om een elektrohydraulisch remsysteem. Het systeem zal continu oordelen of het de wagen gaat afremmen via de elektromotor, met het conventionele hydraulische remsysteem of met een combinatie van beide. Het rempedaal is fysiek losgekoppeld van het hydraulische systeem en de bestuurder voelt niets van de overgang tussen elektrisch of hydraulisch remmen.(Belga)