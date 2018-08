Audi Brussels is gestopt met A1

In deze Audi-fabriek van Vorst werden in het verleden ook al Volkswagens gebouwd, maar sinds 2010 liep de A1 er van de band. Op 8 jaar tijde werden er meer dan 900.000 exemplaren van gebouwd. Naast de gewone A1 werd er ook de Sportback-versie geassembleerd. Ook de bijzondere S1-variante liep er van de montageband. Van deze sneller versie werden ruim 13.000 stuks geassembleerd. In ons land werden meer dan 30.000 kleine Audi's verkocht, maar de belangrijkste afzetmarkten voor dit Belgisch product waren voornamelijk Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk, voor Italië en Spanje.

Dit laatste exemplaar is een Audi A1 Sportback 1.0 TFSI. Deze gletsjerswitte Audi werd zopas geleverd aan de nieuwe eigenares Ensy Bens, het is meteen haar eerste Audi. In Vorst wordt inmiddels alles in gereedheid gebracht om er vervolgens de elektrisch aangedreven Audi e-tron te gaan bouwen, dit wordt de eerste in serie geproduceerde Audi met volledige elektrische aandrijving. De Brusselse productiesite zal bovendien CO2-neutraal produceren.(Belga)