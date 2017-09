Audi Aicon, verleidelijk gelijnde autonome auto

De autonoom rijdende auto zorgt nog altijd voor verdeeldheid. Concepts zoals deze kunnen sceptici wellicht overhalen. Door het aantrekkelijke en futuristische design in combinatie met een interieur waar men kan ontspannen, wordt deze wagen een stuk interessanter. Er wordt niet langer een stuur of pedalen voorzien en deze Audi brengt u waar u maar wil. De wielbasis van 3,5 m zorgt voor absoluut comfort. Deze wagen kan op grote wegen rijden dankzij de doorgedreven connectiviteit. Hij maakt vloeiende manoeuvres en zal bijvoorbeeld nooit bruusk remmen. Hij is ook erg wendbaar in de stad omwille van de vierwielsturing. De Aicon word aangedreven door vier elektromotoren (één per wiel) die samen een vermogen van 354 pk leveren. De batterij levert een autonomie va 700 tot 800 km en kan in amper 30 minuten worden bijgeladen. (Belga)