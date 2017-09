Audi A8 komt een stap dichter bij autonoom rijden

Deze auto kan het rijden in een file of in traag snelwegverkeer overnemen bij snelheden tot 60 km/u. Met de Traffic Jam Pilot ingeschakeld hoeven bestuurders niet langer continu het voertuig en de weg in het oog te houden. Ze hoeven enkel nog alert te blijven en in staat zijn om het rijden over te nemen wanneer het systeem hen daartoe oproept.

De bestuurder activeert dit systeem met de AI-knop op de middenconsole. Op snelwegen en meervaksbanen met een fysieke afscheiding tussen de twee rijrichtingen neemt het systeem het rijden in aansluitend verkeer over indien de auto niet sneller dan 60 km/u rijdt. De Traffic Jam Pilot kan binnen zijn rijstrook vanuit stilstand vertrekken, accelereren, sturen en remmen. Hij kan ook complexere situaties aan, zoals voertuigen die kort voor de auto invoegen.

Indien de Traffic Jam Pilot geactiveerd is kunnen bestuurders hun voet van het gaspedaal en hun handen van het stuur halen. Zij hoeven enkel nog alert te blijven en in staat zijn om het rijden over te nemen wanneer het systeem hen daartoe oproept. Zo hoeven ze niet langer continu de auto in het oog te houden en kunnen, in functie van de wettelijke regels van het respectievelijke land waar ze rijden, hun aandacht verleggen naar een andere activiteit die door het infotainmentsysteem aan boord wordt ondersteund.

De introductie van de Audi AI Traffic Jam Pilot vereist zowel duidelijkheid over de wettelijke parameters die in ieder land gelden als een specifieke aanpassing van het systeem en de mogelijkheid om dit te testen. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de homologatieprocedures over heel de wereld en de bijhorende deadlines. Om al deze redenen zal Audi de serieproductie van de Traffic Jam Pilot in de nieuwe A8 stapsgewijs opvoeren in functie van de wettelijke situatie van het respectievelijke land.(Belga)