Audi A8 doet merknaam alle eer aan

Het geluidsysteem werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Deense audiospecialist Bang & Olufsen en het Fraunhofer Instituut. Voor het eerst wordt ook op de achterbank een surround-ervaring aangeboden. Het systeem bestaat uit 23 verschillende luidsprekers die allen een specifieke taak vervullen. De speakers zitten op verschillende hoogten ingebouwd wat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld een instrument te kunnen "positioneren" alsof je het live zou beluisteren.

Bang & Olufsen voorziet een 1.920 Watt krachtige versterker die dankzij de ICEpower technologie veel dynamiek levert en erg weinig stroom verbruikt of warmte produceert. Door de digitale geluidsprocessor zijn de klanken erg gedetailleerd en is er voldoende vermogen om ook de woofers in staat te stellen om erg lage tonen feilloos weer te geven. De passagiers achterin de Audi krijgen een afstandsbediening, die qua vorm vergelijkbaar is met een smartphone, om het geluid naar wens in te stellen. Zo is er bijvoorbeeld een specifieke modus voor muziekfragmenten en eentje voor film waarbij het geluid (links- rechts) wordt aangepast aan wat er op het scherm te zien is. (Belga)