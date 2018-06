Audi A4 onder het mes

Een stijlbreuk wordt het allerminst, want de vernieuwde A4 is meteen herkenbaar en de aanpassingen slaan zowel op de berline als de Avant versie. Men herkent de nieuwe versie aan de hertekende bumpers die de A4 een iets agressievere neus geven. Het grote single frame radiatorrooster ziet er ook anders uit al naargelang het uitrustingsniveau. Zo krijgt de S-line bijvoorbeeld horizontale lamellen en onder het trapeziumvormige koelrooster zit een aluminium lip. Achteraan zien we niet langer ronde sierstukken voor de uitlaat, want ze werden geruild voor hoekige exemplaren en de centrale diffuser wordt om die reden een stuk smaller. Het merk met de vier ringen voorziet ook een totaal nieuw gamma velgen die tussen de 16 en de 19 duim meten. Op de flank achteraan - net boven de zijschort - wordt nog een extra merklogo met de vier ringen aangebracht.

Audi voorziet eveneens een "S-line competition" afwerkingsniveau van deze A4. Die maakt het verschil met een specifieke bumperlip en een RS-achterspoiler op de Avant en deze versie in beschikbaar in het nieuwe 'Turboblauw'. Verder krijgt deze versie een sportieve afstelling van het onderstel en led koplampen. Binnenin zit een multifunctioneel driespaakstuur, sportstoelen en carbon sierelementen. Deze vernieuwde A4 zal nog deze zomer te koop zijn.(Belga)