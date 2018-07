Aston Martin presenteert de DBS Superleggera

Deze supersportieve Aston heeft alvast een klinkende naam: DBS Superleggera. Met een leuke verwijzing naar de Italiaanse koetswerkbouwer Touring, die al vaak een steentje bijdroeg aan de modellen van het prestigieuze Britse automerk.

De DBS Superleggera gebruikt de basis van de DB11 die op zowat elk vlak werd bijgewerkt, voor zover zoiets natuurlijk mogelijk is. Zo weegt de auto nog slechts 1.639 kilogram en wordt hij aangedreven door een 5.2 V12 biturbo van 725 pk en 900 Nm, die gekoppeld is aan een ZF-achttrapsautomaat. Dankzij een zeer verfijnde stroomlijn met het befaamde Aeroblade suist de DBS Superleggera in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u en in 6,4 seconden van 0 naar 160 km/u, terwijl de topsnelheid 340 km/u bedraagt. Voor voldoende neerwaartse druk bij die snelheid zorgt een zogenaamde dubbele diffuser die bekend is uit de Formule 1.

Verder maken verschillende rijmodi (GT, Sport en Sport+), adaptieve schokdempers en koolstofkeramische remschijven het plaatje compleet op deze adembenemende Aston Martin DBS Superleggera, waaraan een prijskaartje van circa 300.000 euro bengelt.(Belga)