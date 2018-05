Aston Martin met nieuwe Vantage naar Le Mans

Het Britse sportwagenmerk zakt af naar Le Mans als titelverdediger, want in 2017 kon het na een spannende strijd de zege in de GTE-klasse wegkapen. Dit jaar ligt de lat dus een stuk hoger want met minder dan een overwinning kunnen de Aston-boys natuurlijk niet tevreden zijn. Aston Martin kan trouwens terugblikken op een lange en rijke geschiedenis in Le Mans met een eerste algemene zege in 1959 en tal van klassezeges bij de GT's sinds het begin van dit millennium.

Het nieuwe strijdwapen van Aston Martin is de net gelanceerde Vantage, waarvan de raceversie trouwens erg nauw aanleunt bij het productiemodel. De Vantage GTE die in Le Mans aantreedt is immers gebaseerd op hetzelfde aluminium chassis en de 4 liter V8 turbo van AMG-origine. De raceversie maakt gebruik van een Xtrac sequentiële zesversnellingsbak, verstelbare Ohlin-dempers, Alcon-remschijven en Michelin-banden.

Aston Martin engageerde ook een stel snelle piloten om de klus te klaren in Le Mans: onze landgenoot Maxime Martin, naast drievoudig winnaar Darren Turner, gewezen FIA WEC GTE Pro kampioenen Nicki Thiim en Marco Sörensen, de winnaar van 2017 Jonny Adam en Formule 1 testrijder Alex Lynn.(Belga)