Aston Martin Cygnet met V8-motor!

De Aston Martin Cygnet is een kleine stadswagen, die gebaseerd is op de Toyota IQ en niet meteen bulkt van de pk's of sportieve ambities koestert. Daar moest maar eens wat aan gebeuren, dacht men bij het Britse sportwagenmerk. Dus werd de 4,7 liter V8, die al dienst deed in de Vantage, in het autootje gemonteerd.

Uiteraard vereiste dit de nodige aanpassingen aan het koetswerk, het chassis en de aandrijving. Maar de opdracht is geslaagd, want de unieke Cygnet V8 maakte het voorbije weekend een gesmaakt optreden op Festival of Speed in Goodwood. Deze mini-bolide weegt 1.375 kilogram en spurt van 0 tot 100 in 4,2 seconden en haalt een top van 275 km/u. Waanzinnig! (Belga)