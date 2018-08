Aston Martin bouwt Goldfinger auto

Klanten kunnen een zogenaamde 'Continuation Edition' laten bouwen door Aston Martin Works en EON Productions. Het gaat om een bijzondere versie van de DB5 uit 1964 die in de James Bond film Goldfinger te zien was. Hij wordt aangedreven door een 4 liter grote zescilinder lijnmotor die 282 pk levert. Deze bijzondere reeks waarvan slechts 25 exemplaren zullen worden gebouwd, zullen authentieke reproducties zijn van de DB5 die in de film te zien is. Naast de bekende gadgets die de wagen zo bijzonder maakt, zal hij in de originele kleurstelling (Silver Birch paint) worden geleverd. Deze fraaie Aston was voor het eerst te zien in de film Goldfinger, waarin Sean Connery de rol van James Bond vertolkte. De DB 5 maakte zijn opwachting in nog zes andere Bond films: Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) en Spectre (2015). Hoewel James Bond in de loop der tijd met tal van andere merken waaronder Jaguar, BMW en Range Rover heeft gereden, was er altijd een bijzondere band met Aston Martin. De eerste modellen zullen pas in 2020 worden geleverd en de gelukkige eigenaars zullen er 2,75 miljoen pond (exclusief taksen) voor moeten betalen. (Belga)