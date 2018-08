Arkana is de nieuwe SUV-Coupé van Renault

Momenteel bestaan er enkel SUV-Coupés bij de "premium" constructeurs, met onder andere de BMW X4 en X6 of de Mercedes GLC Coupé en GLE Coupé. Maar Renault wil dit concept nu democratiseren met de Arkana, die zopas op het Autosalon van Moskou werd onthuld. Het voertuig kreeg de vorm van een SUV met een aflopende daklijn en heeft daarmee ook de trekken van een coupé.

"Het idee voor dit concept ontstond in Rusland", verduidelijkt men bij Renault. Dit is ook een van de redenen waarom de Arkana zijn carrière begin 2019 in dat land zal starten, alvorens hij ook op de andere markten gelanceerd wordt. Bij ons zou hij niet voor 2020 arriveren. Momenteel is er ook nog heel weinig technisch informatie bekend. We weten enkel dat de Arkana 4,54 meter lang, 1,80 meter breed en 1,57 meter hoog is en over vierwielaandrijving zal kunnen beschikken.(Belga)