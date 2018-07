Ariel Atom 4 is razendsnel

De Ariel Atom is een heel basic sportwagen, die eigenlijk niet meer is dan een chassis met een motor erin. Prestaties staan centraal, en daarom ontbreekt zelfs een volledig koetswerk, want dat betekent extra kilo's aan boord.

De Atom 4 is een evolutie van zijn bekende voorganger, maar toch werd bijna elk onderdeel van de auto verbeterd of opnieuw ontworpen. Zo werd het chassis 15% stijver en is het crashbestendiger, is de stroomlijn verbeterd en werd het rijbereik groter dankzij een benzinetank met een groter volume.

Voor de aandrijving werd nog steeds een beroep gedaan op de krachtbron van de Honda Civic Type R. Deze 2 liter turbomotor is goed voor 320 pk en een koppel van 420 Nm. In de vederlichte Atom geeft dat spetterende prestaties: de officiële cijfers maken gewag van een sprint van 0 tot 96 km/u (60 mph) in slechts 2,8 seconden! De kostprijs van de Ariel Atom 4 zal ongeveer 45.000 euro bedragen.(Belga)