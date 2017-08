Apollo IE, de volgende stap

Apollo Automobili Ltd, werd opgericht na het faillissement van Gumpert en het merk ziet nog steeds een toekomst in de niche van auto's met een waanzinnig vermogen. In samenwerking met Manifattura Automobili Torino, heeft Apollo een nieuwe hypercar ontwikkeld en in juli mochten enkele prospects "ergens in Europa" al kennis maken met deze bolide.

Het gaat om een evolutie van de Arrow die in 2016 op het salon van Genève werd getoond. Hij is erg licht, zeer aerodynamisch en voorzien van de nieuwste technologieën. De bedenkers startten van een blanco vel zodat ze het merk Apollo ook een nieuwe identiteit kunnen. De creaties uit de Gumpert-periode oogden weinig geraffineerd.

De bolide werd ontwikkeld met een carbon structuur rond een atmosferische V1-motor, meer wil Apollo nog net kwijt. De motor zou minstens 800 pk leveren en volgens de geruchten zouden er slechts 12 exemplaren worden gebouwd. De klant kan zijn wagen tot in de kleinste details personaliseren en de eerste leveringen worden al in 2018 voorzien.

In een eerste fase zouden een tiental bolides - die niet voor de weg worden gehomologeerd - worden gebouwd. Apollo organiseert de "Time Attack"-formule die de klanten langs de mooiste circuits van Europa brengt. Later zou er een straatlegale versie aan het gamma worden toegevoegd.

Vooral de achterkant van de auto oogt erg aantrekkelijk omwille van de twee geïntegreerde beschermingsbogen zoals die vroeger op racewagens werden gebruikt.(Belga)