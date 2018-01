'Amper 1 op de 10 Belgen heeft verstand van auto's'

De uitspraak 'ik ken mijn auto door en door' klopt niet. Heel wat landgenoten doen alsof ze goed geïnformeerd zijn over wat hun auto kan en niet kan. Maar dat is slechts schone schijn. In de praktijk mag amper 12 procent zich een echte autofreak noemen, de rest komt vaak niet verder dan de kleur, het model en het merk van hun auto.

Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek

Het Duitse technologiebedrijf Bosch realiseert een jaaromzet van meer dan 70 miljard euro en stelt wereldwijd 390.000 mensen tewerk. In feite is Bosch vele malen groter dan de meeste van zijn klanten, een goed bewaard geheim.

Verrassend veel toepassingen in uw wagen zijn niet ontwikkeld door de ingenieurs van uw automerk, maar door de techneuten van Bosch of andere toeleveranciers. Die bedenken infotainment- en rijhulpsystemen die het autorijden aangenamer en veiliger maken. Het bedrijf werd in 1886 door Robert Bosch in Stuttgart opgericht als een 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'.

Het Duitse technologiebedrijf is nog altijd stevig in handen van de familie Bosch. De miljardairsfamilie doet er alles aan om onder de radar te blijven en dat geldt ook voor het bedrijf zelf. Zo is Bosch er bijvoorbeeld in geslaagd om zijn aandeel in dieselgate te minimaliseren. Kent een autoconstructeur elektronicaproblemen of werkt het ESP-systeem niet zoals het hoort, blijft Bosch als toeleverancier meestal buiten schot. Dat is ook een kunst.

Nieuwe technologie beter gekend dan oudere

In het departement onderzoek en ontwikkeling van de Duitse technologiereus werken 59.000 ingenieurs en wetenschappers, wereldwijd verspreid over 120 vestigingen. Daar worden nieuwe technologieën ontwikkeld, maar wordt ook gepeild naar de reacties van de gebruikers.

Onlangs heeft Bosch 1.000 Belgen ondervraagd over hun kennis van nieuwe en al iets oudere autotechnologie. De uitslag is ontnuchterend: amper 12 procent is op de hoogte van de technologie achter alledaagse toepassingen. Zo weet amper 21 procent van de ondervraagden waar ABS voor staat en hoe het werkt, idem voor het symbool ESP op het dashboard. Amper 1 op de 3 herkent het symbool.

Hierover Sandra Vancolen, marketing & mobility team leader bij Bosch: "Je kunt niet verwachten dat elke Belg een expert is in autotechnologie en weet wat een brandstofpomp doet. Maar het is wel belangrijk te weten waar de veiligheidssystemen in je auto voor dienen en hoe ze op de juiste manier te gebruiken. Die systemen helpen levens te redden. Opvallend is dat de nieuwere technologieën, zoals Adaptive Cruise Control of e-Call beter gekend zijn dan de al wat oudere. Bijna 7 op de 10 ondervraagden weten waar eCall of Adblue voor dient."

Moeilijke namen, efficiënte hulp

Omdat we in een geglobaliseerde wereld leven, krijgen de systemen vaak cryptische namen die je niet meteen wijzer maken. Daarom een korte toelichting bij een reeks systemen die je de mogelijkheid bieden je (toekomstige) wagen beter te begrijpen.

Active Cruise Control met stop & go functie gebruikt je motor en remmen om bij een vooraf ingestelde snelheid voldoende afstand tot je voorligger te houden. Radarsensoren met een bereik van 150 meter scannen constant de weg in je rijrichting af. De snelheid waarbij Active Cruise Control actief is, hangt af van automodel tot automodel. Een lichte voetdruk op het rem- of gaspedaal volstaat om het systeem uit te schakelen.

Automatic Emergency Braking bedient zich van een camera en afstandssensoren én remt automatisch af om een botsing met een ander voertuig, voetganger of obstakel te voorkomen. In noodsituaties versterkt het systeem de remkracht van de bestuurder.

Driver Alert registreert de rijtijd en controleert onder andere de bewegingen van het stuur, het snelheidsverloop en het gebruik van richtingsaanwijzers. Stelt het systeem tekenen vast die wijzen op een gebrek aan concentratie door bijvoorbeeld vermoeidheid, weerklinkt een geluidssignaal of verschijnt een visueel signaal in de vorm van een kopje koffie.

eCall waarschuwt de hulpdiensten bij een ongeval. Het systeem bestaat uit een elektronisch apparaatje, een gps en simkaart. Die dient om contact te kunnen opnemen met de hulpdiensten. Bij een oproep wordt een dubbele connectie gemaakt: een spraakoproep met een operator en een gegevensverbinding om de nodige informatie door te sturen, aan locatie of type brandstof. Het systeem geeft ook aan of de airbags zijn afgegaan. Je kunt het systeem ook zelf activeren wanneer je getuige bent van een ongeval bijvoorbeeld.

High Beam Assist schakelt automatisch tussen groot en dimlicht zodra tegenliggers of voetgangers op de rijweg verblind dreigen te worden. Die vaststelling gebeurt door sensoren ter hoogte van de achteruitkijkspiegel die zowel de lichten van de tegenliggers als de achterlichten van de voorliggers analyseren.

Lane assist waarschuwt de bestuurder wanneer die van zijn rijstrook afwijkt en de volle of onderbroken witte lijn overschrijdt. Een camera ter hoogte van de achteruitkijkspiegel detecteert de wegmarkeringen voor de wagen. Overschrijd je de lijn zonder de richtingaanwijzer te gebruiken, dan draait het systeem het stuur lichtjes de andere kant op en corrigeert zo de afwijking. De bestuurder behoudt daarbij de volledige controle over het stuur.

Park Assist werkt tot een snelheid van zo'n 30 km/u, en tot een afstand van één meter van parallel geparkeerde wagens. Ultrasone sensoren detecteren vrije parkeerplaatsen.

Blind Spot Assist gaat via camera's op de zijspiegels en/of radarsystemen in de bumpers op zoek naar andere voertuigen die je niet opmerkt in je buitenspiegels, omdat ze zich in het dodehoekspectrum van die spiegels bevinden. Zodra het systeem een voertuig in de dode hoek opmerkt, waarschuwt het de bestuurder door een geluids- en/of visueel signaal.

Traffic Sign Assist leest via een camera op de binnenzijde van de voorruit de aanduidingen op de verkeersborden langs de weg of aan wegenwerken. De data worden bliksemsnel vergeleken met die van het navigatiesysteem en vervolgens geprojecteerd op de boordcomputer en/of het gps-scherm.

Trailer Assist. Met één druk op een knop stuurt het systeem de aanhangwagen in de gewenste richting. Trailer Assist draait zelf aan het stuur en verhindert te scherpe richtingswijzigingen, om te voorkomen dat de aanhangwagen de achterkant van de auto raakt.

Wettelijk verplicht

Rijhulpsystemen doen wat ze moeten doen, namelijk bijdragen aan de veiligheid. Een aantal zou daarom een wettelijk verplicht karakter moeten krijgen, in het geval van de eCall gebeurt dat vanaf 1 april 2018.

Assistentiesystemen zijn niet goedkoop. Het goede nieuws is dat ze almaar goedkoper worden, omdat ze op grotere schaal worden geïmplementeerd. Bij de dure luxemodellen behoren ze ondertussen tot de standaarduitrusting. Dat is een geruststellende vaststelling sinds we weten dat 9 op de 10 Belgen geen verstand heeft van auto's. Weet dat Bosch het gezegd heeft.