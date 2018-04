Alpine dealernet is operationeel

Voortaan is dat dealernet een feit. België heeft vanaf vandaag twee specifieke Alpine-garages. De eerste dealer in Zaventem (Alpine Center Brussels) opende gisteren de deuren en de garage ligt langs de "Auto Boulevard" op de Leuvensesteenweg. Volgende week is het de beurt aan een verdeler in Antwerpen en gelijktijdig zal er ook een dealer in Luxemburg de deuren openen. Deze garages werken onafhankelijk van het Renault-net en bieden een eigen klantenervaring die past bij de kleine sportwagenfabrikant. Het interieur staat helemaal in het teken van het merk en er is ook oog voor de historische successen die het merk boekte in de autosport. Het interieur en de showroom wordt afgewerkt met authentieke materialen en details in "Blue Alpine". Klanten worden bijgestaan door een Alpine-adviseur die de kopers door het aankooptraject loodst. Inmiddels zijn de 1.955 exemplaren van de "Première Edition" uitverkocht. Alpine biedt vandaag de "Pure" en de "Légende". De eerste weegt het minst en legt de klemtoon op het betere bochtenwerk. De "Légende" biedt meer raffinement en comfort en is daarom beter geschikt voor dagelijks gebruik. Beide modellen delen dezelfde aluminium structuur en worden aangedreven door de 1.8 liter turbomotor van 252 pk in combinatie met de gerobotiseerde DCT 7-trapsversnellingsbak.(Belga)