Alpine A110 verkozen tot "Most beautiful car 2017"

"Een sportief icoon zoals de A110 herlanceren is een bijzondere gebeurtenis, want men mag het verleden niet vergeten en men moet hedendaagse technologie toevoegen aan het geheel. De nieuwe Alpine A110 die andermaal in het Franse Dieppe wordt gebouwd, doet dat met gepaste trots en maakt deel uit van de grote Renault groep. "Deze prijs is een beloning voor alle teams die de afgelopen vijf jaar bij de ontwikkeling betrokken waren. Ze wilden allen dit symbool van Frans vakmanschap en elegantie laten heropleven", stelt Carlos Ghosn. De wagen werd ruim een jaar geleden in Genève onthuld en recent kreeg de sportieveling de onderscheiding "Most beautiful car 2017". Deze titel werd verkozen door het grote publiek via het internet. Het is een beloning voor het werk van de teams van de Renault groep om dit legendarische Franse merk nieuw leven in te blazen. De nieuweling wordt net als de oude Alpine in de "historische" Alpine-fabriek van Dieppe gebouwd. De tweezitter met centraal geplaatste motor heeft een lichtgewicht aluminium structuur en komt met een intelligente ophanging met dubbele driehoeken. De Première Edition wordt aangedreven door een 1.8 liter grote viercilinder turbomotor met 252 pk. Alpine ontvangt vandaag al de tweede titel in evenveel maanden, want hij kaapte eerder de onderscheiding "Beste sportieveling van het jaar" weg, een titel die door Argus werd uitgereikt. (Belga)