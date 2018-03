Alpina XD3 krijgt vier turbo's

Het Duitse Alpina is een van de huistuners van BMW die er altijd in slaagt de sportieve modellen nog wat pittiger, sneller en exclusiever te maken. Dat recept werd nu toegepast op de X3 diesel en het resultaat mag er zijn. De Alpina XD3 wordt aangedreven door een herwerkte 3.0l zescilinderdiesel met vier turbo's onder hoge laaddruk waardoor het vermogen stijgt tot 388 pk en het koppel toeneemt tot 770 Nm. Die power wordt via een ZF-achttrapsautomaat op de vier wielen gebracht. De prestaties zijn ronduit indrukwekkend met een topsnelheid van 266 km/u en een spurt van 0 tot 100 in 4,6 tellen.

Uiteraard werd ook het onderstel aangepast aan de sterkere prestaties en kreeg de look de bekende huisstijl met specifieke velgen en discreet spoilerwerk. Alpina stelt de XD3 volgende week voor op het Salon van Genève. In België wordt het merk verdeeld door Jean-Michel Martin in Brussel.(Belga)