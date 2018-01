Alonso met Toyota naar Le Mans

In zijn McLaren heeft de dubbele wereldkampioen Formule 1 momenteel geen uitzicht op zeges, laat staat een nieuwe wereldtitel, waardoor hij op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen in de autosport om zijn motivatie intact te houden. Het is geen geheim dat de 36-jarige Spanjaard de Triple Crown najaagt: overwinningen in de Grote Prijs van Monaco, de Indy 500 en de 24 Uren van Le Mans. In deze stunt slaagde tot hiertoe enkel Graham Hill in de jaren 60 en 70 van vorige eeuw.

De zege in het Prinsdom heeft Alonso al op zak. Vorig jaar deed hij een verdienstelijke poging in Indianapolis, maar moest opgeven met motorpech. En in 2018 gaat hij nu met Toyota op jacht naar de overwinning in de 24 Uren van Le Mans. Hij neemt daarvoor het stuur van één van de twee TS050 Hybrids, die als favoriet van start gaan in de mythische wedstrijd na het forfait van Porsche en Audi in de uithoudingsraces. Alonso werkt daarnaast nog verscheidene andere WEC-races af voor Toyota, in zoverre die niet samenvallen met de F1-races die nog steeds de prioriteit krijgen.(Belga)