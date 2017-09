Alfa Romeo viert 50 jaar 33 Stradale

De mythische 33 Stradale is het geesteskind van Franco Scaglione, een vermaard Italiaans designer, en de technologie werd overgenomen van de Tipo 33/2 uit de racerij. Deze mix maakt hem tot een van de meest markante modellen die de constructeur ooit heeft gebouwd. Hij had knappe technologie zoals een lichtgewicht buizenframe, een 1995 cc grote en fraai klinkende V8-motor van 230 pk voor een gewicht van amper 700 kg. Dat zorgde destijds voor ongelooflijke prestaties zoals een topsnelheid van 260 km/u. Ook de prijs was exclusief (10 miljoen lire in 1968) en er werden slechts 18 exemplaren van gebouwd. Kortom, deze 33 Stradale is een rijdende legende.

Het Alfa-Romeo musuem (Museo Storico) in Arese brengt een eerbetoon aan dit model met een tijdelijke thematentoonstelling met 33 etappes die de geschiedenis van de wagen vertellen. In de expositie worden nog 5 of 6 andere conceptwagens getoond die op deze 33 werden gebaseerd en door grootmeesters uit de autogeschiedenis werden vormgegeven: 33/2 Daytona, 33/3, 33 TT12 en 33 SC12 turbo. Er is ook recenter werk te zien (na 1967) dat aantoont hoe dit model jongere Alfa-producten heeft beïnvloed. Een leuk idee voor een minitrip als seizoensafsluiter. (Belga)