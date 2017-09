Alfa Romeo SUV draait snelste rondje op Nürburgring

De snelste Alfa-Romeo-versies krijgen steevast een groen klavertje vier op hun spatborden, "Quadrifoglio Verde" in het Italiaans. Deze QV-versie van de Stevio krijgt - net als bij de Giulia waarmee hij de technische basis deelt - een 2.9 liter V6 Twin Turbo benzinemotor onder de motorkap, goed voor 510 pk. Deze snelle Italiaan kan rekenen op vierwielaandrijving, een elektronisch gestuurd centraal differentieel die het vermogen tussen voor- en achteras verdeelt en een actieve demping.

Deze SUV had precies 7 minuten 51 seconden en 7 tienden nodig voor één rondje op de Nordschleife van de "groene hel", zoals de omloop door insiders wordt genoemd. Dit is een nieuw record voor een SUV-model en het is meteen acht seconden sneller dan de vorige beste tijd voor een SUV. Aan het stuur van deze Stelvio zat piloot Fabio Francia, die eerder al een recordtijd liet optekenen met de Alfa Romeo Giulia QV. Met die berline klaarde hij de klus overigens in 7 minuten 32 seconden.(Belga)