Alfa Romeo Giulia en Stelvio 'NRING'

Er zullen van elk model slechts 108 exemplaren worden gebouwd, één voor elk jaar in de geschiedenis van Alfa Romeo. Alle gelukkige kopers van deze beperkte serie ontvangen bovendien een schaalmodel van de gekozen auto, een specifieke welkomstkit en een uitnodiging voor een Alfa Romeo-ervaring met een rijvaardigheidsstage op de Nürburgring, naast een exclusieve certificering door FCA Heritage, die de waarde van deze collectors items in de verf zet.

Sinds de Nürburgring in 1927 werd geopend, vertegenwoordigt deze omloop de essentie van de autosport. Zijn unieke tracé door de bossen, zijn eindeloze bochten, zijn gevarieerd reliëf en zijn populariteit bij het grote publiek maakten het Duitse circuit tot het beloofde land voor fans en het decor van indrukwekkende prestaties. Daarin speelde ook Alfa Romeo een belangrijke rol met tal van overwinningen en memorabele records. Nog steeds trouwens, want onlangs vestigde de Stelvio Quadrifoglio er een nieuw record voor zijn segment, nadat hij de 20,832 kilometer van de Nordschleife afhaspelde in 7 minuten en 51,7 seconden. De Giulia Quadrifoglio klokte eerder af op 7 minuten en 32 seconden.

De beperkte series Giulia Quadrifoglio "NRING" en Stelvio Quadrifoglio "NRING" werden in het leven geroepen als een eerbetoon aan de historische band tussen het merk en het circuit, die onlangs opnieuw werd versterkt door de sensationele prestaties van de nieuwe Quadrifoglio-modellen. Liefhebbers zullen er echter snel bij moeten zijn, want zoals reeds gezegd worden er slechts 108 exemplaren van beide modellen vervaardigd. (Belga)