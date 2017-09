Alfa Romeo fête les 50 ans de la 33 Stradale

La mythique 33 Stradale est l'?uvre de Franco Scaglione, grand designer italien, tandis que sa technologie provient directement de la Tipo 33/2 de compétition (sport proto). Cette association créait l'un des routières de sport les plus marquantes dans l'histoire de la marque au Biscione. Elle bénéficiait de raffinements techniques d'avant-garde, comme un châssis tubulaire en alliage léger, un musical 8 cylindres de 1995cm3 de 230 ch, le tout pour un poids de 700 kg. Il en ressortait des performances surprenantes pour l'époque avec plus de 260 km/h en pointe. Exclusive par son prix (10 millions de lires en 1968) et son extrême rareté (18 exemplaires produits), la 33 Stradale a acquis le statut de mythe roulant.

Le Museo Storico Alfa Romeo d'Arese rend hommage à cette voiture dans le cadre d'une exposition temporaire élaborée comme une sorte d'itinéraire en 33 étapes à travers l'histoire du projet. L'exposition intitulée "33, la Beauté Nécessaire" présente également 5 des 6 concept-cars développés sur la base de la 33 et réalisés par les plus grands maîtres du design automobile: Carabo, Iguana, 33/2 Speciale, Cuneo et Navajo. S'ensuivent les modèles de course: 33/2 Daytona, 33/3, 33 TT12 et 33 SC12 turbo. On y découvre également bien d'autres chapitres d'une histoire qui, depuis 1967, a largement influencé la production Alfa Romeo. Une idée sympathique de minitrip pour la fin de l'année?(Belga)