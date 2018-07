Airco: dit moet je vermijden

Om te beginnen is het ondoordacht om de airco op maximum kracht te zetten wanneer je pas in de wagen stapt. Het is beter om het interieur eerst te ventileren door de deuren of de ramen te openen. Zo hoef je de hete lucht die in de wagen hangt al niet te gaan koelen. Het is ook zinvol om de wagen in de schaduw te parkeren, zoals we dat vroeger deden, want niemand stapt graag in een oven.

Een tweede vaak voorkomende fout is de luchtrecirculatie ingeschakeld te laten. Dit zorgt vaak voor bedampte ruiten. Indien u een automatische airco hebt, kan u best de volautomatische modus kiezen zodat alles correct wordt geregeld. Verder is het ook zinvol om de ventilatieroosters gelijkmatig in te stellen. Sommige bestuurders zetten alle luchtmonden naar de voeten of omhoog.

Experten adviseren evenwel om de lucht naar boven toe te oriënteren (en niet rechtstreeks op het aangezicht). Koude valt immers automatisch omlaag. Een andere fout is rijden met geopende ramen en een ingeschakelde airco. Op die manier gaat nagenoeg het volledige effect van dit complexe systeem verloren. Tot slot is het belangrijk om het systeem regelmatig te laten nakijken (correcte gasvulling, filters) zodat het systeem deugdelijk werkt wanneer u het écht kan gebruiken. Volg wat betreft gebruik en onderhoud altijd de richtlijnen van de constructeur die u in de handleiding van uw wagen vindt.(Belga)