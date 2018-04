AeroMobil 5.0 VTOL: de helikopter-auto

Het model Aeromobil 4.0 bestaat reeds, en rijdt en vliegt al. In minder dan drie minuten wordt deze wagen omgevormd tot een echt vliegtuig met een spanwijdte van 9 meter. Het kan twee passagiers (tot 240 kilogram nuttige lading) vervoeren over een afstand van 750 kilometer tegen een kruissnelheid van 260 km/u, terwijl op het land een topsnelheid van 160 km/u mogelijk is.

De commercialisering is voorzien tegen 2020 en de prijs zal tussen 1,2 en 1,5 miljoen euro bedragen. Maar ondertussen werkt het Slovaakse bedrijf ook al aan een 5.0 VTOL versie, die verticaal kan opstijgen en landen, dankzij twee elektrisch aangedreven rotors, die gevoed worden door een verbrandingsmotor die als generator fungeert. In de Aeromobil 4.0 is dat een viercilinder 2 liter turbo die goed is voor 300 pk. Na de "take off" draaien de rotors naar voor en bewegen ze het voertuig voort zoals een "normaal" vliegtuig. Dit model zou vier personen kunnen vervoeren en dienst kunnen doen als taxi. In tegenstelling tot de 4.0 STOL, zit deze 5.0 VTOL nog in de projectfase, maar zijn ontwikkelaars schatten dat de productie mogelijk is binnen 7 tot 10 jaar.(Belga)