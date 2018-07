ABT RS6-E hybride produceert meer dan 1.000 pk

De ABT Audi RS6-E is een prototype van een hybride sportwagen die een benzinemotor combineert met een elektromotor. Tot hiertoe niets nieuws. Alleen is de geleverde power enorm: 1.018 pk en 1.291 Nm. Eerst en vooral pepte de tuner de benzinemotor op van de standaard 560 pk tot 730 pk, wat al niet mis is. Dat gebeurde door middel van de ABT Engine Control (AEC) unit en een specifiek uitlaatsysteem. Een combinatie die ABT al enige tijd geleden ontwikkelde.

Het nieuwe prototype RS6-E gaat nu nog een stapje verder. Met een druk op de knop krijgt de bestuurder nog een extra 288 pk en 317 Nm voor korte tijd ter beschikking voor acceleraties boven 100 km/u. Deze bijkomende energie wordt geleverd door een vrij compacte batterij van 13,6 kWh. ABT is ook actief in de Formula E races en gebruikt zijn opgedane ervaring om aan te tonen welk potentieel een bijkomende elektrische aandrijving kan hebben op vlak van tuning van prestaties met een tijdelijke boost.(Belga)