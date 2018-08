ABT krikt vermogen Audi A4 op

Liefhebbers van het genre kunnen uiteraard kiezen voor optische ingrepen die het koetswerk van zowel de berline als de Avant (break) een sportiever look geven. De tuner biedt een breed gamma aluminium 20-duimsvelgen in combinatie met een aangepast onderstel waardoor het koetswerk van de Audi 15 tot zelfs 40 mm dichter bij het asfalt staat. Een dergelijk sportonderstel zorgt voor een sportiever rijgedrag en een dito look.

ABT levert ook mogelijkheden om de prestaties te optimaliseren. Voor de 2.0 TFSI motor op benzine bestaat er een kit die het vermogen optrekt van 252 pk naar 330 pk en de trekkracht neemt toe van 370 naar 440 Nm. Ook voor dieselklanten levert ABT extra vermogen. De 2.0 TDI die standaard 190 pk levert, krijgt 25 pk extra en de koppelkromme verschuift van 400 naar 440 Nm. De krachtigste versie van de 3.0 TDI zescilinder dieselmotor levert na een ABT-behandeling zelfs 325 pk en de motor biedt een waanzinnig koppel van 660 Nm, daar waar de standaardversie genoegen neemt met 600 Nm. Hoewel ABT zowel optisch als onder de motorkap werkt, blijven deze aangepaste modellen vrij discreet.(Belga)