Abarth 124 GT nu verkrijgbaar

De Abarth 124 GT is uitgerust met een krachtige 1,4 liter viercilinder MultiAir-turbomotor die een vermogen van 170 pk en een koppel van 250 Nm levert. Hij is goed voor een topsnelheid van 232 km/u en accelereert van 0 naar 100 km/u in 6,8 seconden. Hij is naar keuze verkrijgbaar met een Sports Sequential Esseesse-automaat of een handgeschakelde versnellingsbak met zes verhoudingen. En belangrijk voor de liefhebbers: een Record Monza-uitlaat zorgt voor een heerlijk sportief geluid.

Origineel is dat de Abarth 124 GT twee persoonlijkheden heeft: hij is zowel een coupé als een roadster. Hij combineert daarmee de charme van een gebruiksvriendelijke, manuele softtop met de voordelen van een veilige, lichte hardtop die volledig uit koolstofvezel is vervaardigd. Verder kunnen de 17" OZ Ultra-Light lichtmetalen velgen, de matzwarte motorkap en de achterspoiler en zijspiegelkapjes uit koolstofvezel het sportieve plaatje echt compleet maken. De nieuwe Abarth 124 GT is nu beschikbaar bij de officiële verdelers vanaf 41.450 euro met de manuele transmissie met zes versnellingen en 43.450 euro met de zestrapsautomaat. (Belga)