96e Auto- en Motosalon van Brussel verwacht half miljoen bezoekers

Deze editie gaat het - zoals traditioneel in de pare jaren - om een 'groot' autosalon. Tijdens het vorige gelijkaardige salon in 2016 werden ruim 555.000 bezoekers geteld in Brussels Expo. Organisator Febiac mikt ook nu op meer dan een half miljoen bezoekers. Het salon kan 5 wereldpremières, 13 Europese en 35 Belgische premières presenteren.

Tijdens het salon wordt voor het eerst een volledig paleis van Brussels Expo gewijd aan oplossingen van micromobiliteit en gedeelde mobiliteit, een andere nieuwigheid is een tentoonstelling over automobiele kunst en juwelen.

De exposanten van gemotoriseerde tweewielers winnen deze editie aan oppervlakte, aangezien ze verhuizen naar de centraal gelegen Paleizen 8 en 9. De auto's nemen Paleizen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 en 12 in beslag.

Febiac benadrukt dat die acht paleizen meer dan noodzakelijk zijn, 'omdat alle belangrijke merken op de Belgische markt present tekenen'.

Paleis 1 wordt voorbehouden aan de meest prestigieuze merken. Daar zal ook een tentoonstelling plaatsvinden over actieheld Michel Vaillant. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar gezinnen met kinderen, met een grote ruimte in Paleis 4 en een 'Kids Tour'.

Het autosalon is geopend van 11u tot 19u op weekdagen en van 10u tot 19u tijdens weekenddagen. Op vrijdag 12, maandag 15 en vrijdag 19 januari zijn er nocturnes tot 22u. Tickets kosten 15 euro aan de kassa en 13,25 euro bij aankoop online. Meer informatie op www.autosalon.be