70 jaar Volkswagen import in België

Het contract tussen de Anciens Etablissements D'Ieteren Frères en Volkswagen Wolfsburg, destijds nog onder Brits militair gezag - de toenmalige grote baas was majoor Ivan Hirst, zonder wie het lot van Volkswagen zeker heel anders zou zijn geweest - werd op 17 maart 1948 onder impuls van Pierre D'Ieteren ondertekend. Deze laatste, die dan aan het hoofd staat van het familiebedrijf, ziet de toekomstige vraag naar een betaalbare, betrouwbare en zuinige auto. Hij ziet de kleine Volkswagen als de perfecte manier om automobiliteit te democratiseren.

Voor D'Ieteren is dit een belangrijke stap, want het bedrijf is dan al actief met de import van het Amerikaanse merk Studebaker. De eerste Kevers worden nog hetzelfde jaar - via de weg - ingevoerd. De prijs van de standaarduitvoering bedraagt 50.000 Belgische frank. De wagen is vooruitstrevend qua ontwerp en productiemethoden en deze Kever wordt een succes, ook bij ons. Het eerste model werd ontworpen door Ferdinand Porsche en wordt uitgerust met een 4-cilinder 1.131 cc luchtgekoelde motor van 25 en de wagen weegt minder dan 700 kilo. Hij haalt 100 km/u en verbruikt 7 tot 8 liter benzine per 100 km. Tussen 1954 tot 1975 werd de Kever ook - samen met Studebakers - geproduceerd in de Brusselse fabriek van D'Ieteren Vorst, nu Audi Brussels. Op de Belgische productielijnen zullen in totaal 1.143.664 exemplaren worden gebouwd.(Belga)