50 miljoen Mazda's

De eerste Mazda werd in 1931 gebouwd en het ging om een driewieler vrachtwagen die in de fabriek van Hiroshima werd geassembleerd. Vandaag is dit nog steeds - samen met de productiesite van de Hofu - de belangrijkste Japanse Mazda-fabriek. Deze sites zullen ook in de toekomst een voortrekkersrol blijven spelen.

De productiemethoden die hier worden ontwikkeld, worden later ook toegepast in de overzeese fabrieken, waaronder die op Europese bodem. Deze Japanse sites zijn erg bijzonder omdat ze zo flexibel zijn. Op die manier kunnen op dezelfde lijn verschillende modellen worden gebouwd, zodat de constructeur ook nichemodellen kan aanbieden waarvan de oplage beperkter is. Het voorbije boekjaar bouwde Mazda 1.660.000 voertuigen, maar de Japanse constructeur wil de productie in de komende jaren nog verder opvoeren. Tegen uiterlijk 2024 (maart om precies te zijn) wil Mazda op een jaarlijks productieritme van 2 miljoen voertuigen zitten.(Belga)