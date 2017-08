4x4-rijden kan je leren: maak kans op een gratis opleiding

Het gaat om gezamenlijk initiatief van uitgeverij Roularta, Renault en ProMove onder het motto 4x4-rijden kan je leren. Een verslag van het event zal begin oktober verschijnen in een Knack Special over het fenomeen SUV.

Wie zich wil bekwamen in het 4x4-rijden kan zich via mail kandidaat stellen op volgend adres: urbain.vandormael@knack.be met opgave van volledig adres, geboortedatum en gsm-nummer. De kandidaten moeten in het bezit zijn van een rijbewijs. De winnaars mogen zich laten vergezellen door hun partner.