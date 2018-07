365 Fiat Panda's op de Fiat Panda meeting

Deze tweede editie van 'Panda a Pandino', een internationale samenkomst van Fiat Panda-eigenaars uit heel Europa vond plaats op 24 juni. Er waren deelnemers uit Duitsland, België, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Er kwamen maar liefst 365 Panda's op af van alle generaties Panda. Dit evenement kende de grootste concentratie Panda's tot nu toe. Het originele idee kwam van een grap van een jonge Panda-eigenaar uit Zuid-Italië, precies een jaar geleden. Hij kondigde op Facebook aan dat hij met zijn kleine 'Pandino' - want dat was de troetelnaam van zijn kleine Fiat - naar de gelijknamige stad in Noord-Italië zou rijden. Het verhaal liep als een lopend vuurtje op de sociale media en het werd veelvuldig gedeeld. Op de geplande datum kwamen meer dan 200 Panda's (oude en nieuwe modellen) naar het evenement. Het succes van de Panda is al even merkwaardig op zich. Sinds de lancering van de eerste generatie in 1980 werden al meer dan 7,5 miljoen Panda's verkocht. Op het evenement van 24 juni werd ook een speciale gast uitgenodigd en dat bleek de nieuwe Fiat Panda Waze te zijn. Dit is een speciale reeks waarbij de Waze navigatieapp wordt geïntegreerd in het Uconnect systeem van de Panda dat kan gebruikt worden via het scherm van een smartphone. (Belga)