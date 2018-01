3 opvallende nieuwigheden op het Auto- en Motosalon

De organisatoren van het 96ste Auto- en Motosalon, zoals steeds in de pare jaren een zogenaamd 'groot' salon, pakken opnieuw uit met een aantal nieuwigheden. Zo wordt er voor het eerst in de geschiedenis van het salon een volledig paleis gewijd aan de laatste innovaties inzake (stads-)mobiliteit. In paleis 10 van Brussels Expo loopt tijdens de laatste vier dagen van het salon, van donderdag 18 tot en met zondag 21 januari, de thematentoonstelling #WeAreMobility rond stadsmobiliteit, micromobiliteit en gedeelde mobiliteit. Verschillende start-ups zullen er neerstrijken en hun innovatieve mobiliteitsconcepten voorstellen.

Daaraan gekoppeld lanceren organisator Febiac en Hello Bank! een crowdfundingactie om jonge bedrijven een duwtje in de rug te geven. Bezoekers die hun duit in het zakje willen doen, kunnen daarvoor terecht op crowd.hellobank.be/nl/partners/febiac.

Febiac doet zelf nog een inspanning, zo meldt het in een persbericht. 'Per bezoeker aan de tentoonstelling wordt 5 euro in een wedstrijdpot gestoken tot het maximumbedrag van 100.000 euro is bereikt. Van die prijzenpot wordt 20.000 euro verdeeld onder alle exposanten die hun zelf bepaalde crowdfundingdoelstelling behaald hebben. De overige 80.000 euro wordt verdeeld door een vakjury. Die beloont de vier meest belovende producten of diensten met geldprijzen tussen 10.000 en 35.000 euro.

Voor bezoekers is er ook een testpiste om monowheels, hoverboards, elektrische steps en andere nieuwe technologieën uit te proberen.

Voor de kinderen

Ook nieuw op het salon is de uitgebreide aandacht voor de jongste bezoekers. Gezinnen met kinderen kunnen in paleis 4 terecht voor een Kids Tour met diverse animaties en activiteiten in het teken van de film Cars 3, zoals een fotomogelijkheid met Flash McQueen.

Dankzij samenwerking met onder meer Disney krijgt elk kind een rugzak en strandlaken in de kleuren van 'Cars3' en er is ook een wedstrijd voorzien waarbij prijzen te winnen zijn.

Het salon denkt ook aan de fans en gebruikers van gemotoriseerde tweewielers. De exposanten winnen aan oppervlakte en verhuizen naar de centraal gelegen Paleizen 8 en 9.

Op vlak van beleving is er voor de motorfans bovendien een Vintage Bikers Corner voorzien in Paleis 9, waar twee exclusieve bieren worden geserveerd die speciaal voor het salon werden gebrouwen. Vlakbij is er ook een Barbershop waar bezoekers gratis hun baard kunnen laten bijknippen en een Circus Trial Tour met stunts van motars.

Het Autosalon opent vrijdag de deuren voor het grote publiek en loopt tot en met zondag 21 januari in Brussels Expo. Meer info op autosalon.be