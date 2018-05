3 miljoen Kia's met 7 jaar garantie

Kia bood aanvankelijk een garantie van 7 jaar op de aandrijving bij de lancering van de eerste generatie Kia cee'd eind 2006. Vanaf 2010 kwam er een volledige garantie "van bumper tot bumper" van 7 jaar. In 2010 werd deze garantie overigens doorgetrokken naar het volledige gamma en sindsdien geniet elk nieuw Kia-model in Europa van deze uitgebreide garantieformule. De constructeur schat dat de klanten ondertussen al meer dan 158 miljard kilometers hebben afgelegd binnen dit garantieprogramma. Dat is het equivalent van 4 miljoen keer de wereld rondrijden. De Kia garantie dekt zowel materiaal- als montagefouten over een looptijd van 7 jaar of tot een kilometerstand van 150.000 km. Dit is de meest uitgebreide garantie die een autoconstructeur op de Europese markt biedt. Dit is een belangrijk argument voor de klant bij de keuze van een nieuwe wagen. (Belga)