22ste 2PK-meeting was een succes

De 2PK World Meeting werd voor het eerst georganiseerd in 1975 in Finland door de ACI (Amicale Citroën internationale). De meeting vindt om de twee jaar plaats. De voorbije week werd één en ander in Portugal georganiseerd en er werden ruim 2.000 eendjes gespot. De meeting werd ook gedeeltelijk in het naburige Mafra georganiseerd, waar een bijzondere thematentoonstelling te zien was in een 18de eeuws kasteel.

Voor deze 22ste editie werd ook samengewerkt met enkele 2 PK raids waaronder de 2CV Portugal Tour en de Raid 2CV Racing Team Havas. Deze rally's kwamen langs en zorgden voor 50 geprepareerde 2 PK's. Ook de afdeling Aventure Peugeot Citroën DS maakte zijn opwachting in Portugal en kon er kennismaken met tal van liefhebbers van het Franse merk. Citroën exposeerde in Portugal de C4 Cactus en de nieuwe Citroën C3. Er mochten ook drie exemplaren van dit laatste model meerijden in de 2PK-parade. Binnen twee jaar (2019) wordt deze meeting in Kroatië georganiseerd van 30 juli tot 4 augustus.(Belga)