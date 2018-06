120 jaar Renault in Autoworld

Op de mezzanine in Autoworld wordt aan de hand van vijftig Renault-modellen de geschiedenis van het merk uiteengezet. De meest iconische modellen zijn er te zien, gaande van de allereerste type A uit 1899 en de Type B uit 1900. Tal van auto's zijn afkomstig uit het Renault-museum in het Franse Compiègne. Er worden ook voertuigen uit een recenter verleden getoond en dan hebben we het over populaire modellen die autorijden voor velen bereikbaar hebben gemaakt. We denken hierbij aan modellen zoals de Juvaquattre, het 4CV 'bolhoedje', de Dauphine, de R4, de R5 maar ook de eerste Espace. Die laatste was een absolute trendzetter en de voorbode van een diverse generaties éénvolumewagens.

De eerste Renault werd in 1898 gebouwd door Louis Renault. Hij ontwikkelde de wagen in het atelier achter de woning van zijn ouders. Het werd een compact model met een De Dion-Bouton-motor. De wagen werd op een buizenchassis gebouwd, hij had een aandrijving via een cardanas en beschikte over een transmissie met drie versnellingen. Dit model werd een succes en de man startte samen met zijn broers de onderneming Renault Frères. Vanaf 1902 zou het merk zijn eigen motoren gaan bouwen. Op de expositie wordt het hele verhaal van Renault op een erg visuele manier gebracht.

Praktische details zoals openingsuren of tarieven om het museum te bezoeken, vindt u op volgende website: www.autoworld.be.(Belga)