120 jaar autogeschiedenis in woord en beeld

Kerstavond 1898. De familie Renault is au grand complet aanwezig op het buitenverblijf van de familie in Billancourt, een voorstad van Parijs. Groot is de verbazing wanneer de benjamin van de familie een tweepersoonsauto voorrijdt die hij in drie maanden tijd in elkaar heeft geknutseld. Van twee van zijn broers heeft hij een lening gekregen, om de nodige onderdelen te kunnen kopen. 120 jaar later behoort Renault tot de wereldtop en heeft het modellen gebouwd die het uitzicht van de wereld hebben veranderd. Naar aanleiding van het salon Rétromobile 2018 dat vorig weekend in Parijs werd gehouden, richtten de organisatoren de spots op 20 onvergetelijke modellen. Een terugblik in woord en beeld.

1 - Renault Type A - 1898

Het verhaal begint in 1898 met de Type A, de allereerste auto van Louis Renault. Aan boord van zijn "Voiturette" beklimt die de helling van de rue Lepic op de heuvel van Montmartre. Type A is uitgerust met een versnellingsbak met een directe aandrijfas en een voorin geplaatste benzinemotor. De toeschouwers zijn onder de indruk van de prestaties en het lage gewicht van de Voiturette. In de daaropvolgende dagen stromen de bestellingen binnen, de ondernemende jongeman wordt door de Parijse bourgeoisie op handen gedragen.

2 - Renault Type B - 1899

Nauwelijks een jaar later volgt Type B, ditmaal met een volwaardig interieur en een krachtigere motor. Het gesloten koetswerk beschut de inzittenden tegen weer en wind.

3 - Renault Type BD Postbestelwagen - 1909

Met Type BD kwam de Franse constructeur tegemoet aan de vraag van zelfstandigen en ondernemingen naar een duurzame pakezel op wielen. Die moest dienen om goederen en bestellingen-aan-huis snel te leveren.

4 - Renault Type AG1 - 1910

Type AG1 is de eerste Parijse taxi. Dankzij het innovatieve cabrio-dak kunnen de passagiers genieten van het mooie weer. In 1914 krijgt Type AG1 de bijnaam "Taxi de la Marne" - een verwijzing naar zijn rol in de Eerste Wereldoorlog. Hij wordt gebruikt om soldaten naar het front aan de Marne te vervoeren.

5 - Renault Type KJ1 - 1923

Na de Eerste Wereldoorlog draagt Type KJ1 bij tot de democratisering van de auto. Als instapmodel combineert hij hoogstaande technische prestaties (elektrische starter, versnellingsbak met drie verhoudingen, enz.) met een betaalbare prijs. Hij is bovendien in verschillende koetswerkvarianten verkrijgbaar.

6 - Renault Type PR - 1927

De kruising van een grote personenwagen en bedrijfsvoertuig legt de basis voor het segment van de lichte touringcars met tien zitplaatsen. De kleine touringcars worden meestal ingezet als shuttle tussen hotels en stations om toeristen of kuurgasten te vervoeren die met de trein reizen. Type PR haalt een topsnelheid van 65 km/u.

7 - Vivastella - 1929

De Vivastella legt de nadruk op luxe en comfort, wat het gebruik van fluwelen bekleding en chique gordijnen verklaart. Het moduleerbare model kan tot zeven personen vervoeren. De Vivastella geldt als een van de meest luxueuze zescilinderwagens van zijn epoque.

8 - Juvaquatre - 1937

De Juvaquatre is de eerste Renault met een volledig stalen koetswerk. De elegante en gebruiksvriendelijke vierdeursberline biedt plaats aan vijf personen en valt vooral bij gezinnen met een bescheiden budget in de smaak.

9 - 4 CV - 1947

Na de Tweede Wereldoorlog zorgt de 4 CV ervoor dat de Renault-verkoop spectaculair stijgt. Zijn slagzin "4 deuren, 4 plaatsen, 4 pk" geeft perfect aan wat hem zo populair maakt: uitzonderlijk veel plaatsruimte dankzij zijn vlakke vloer en achterin geplaatste motor. De eenvoudige en sierlijke 4 CV draagt bij tot de democratisering van de auto.

10 - Colorale - 1950

De Colorale is de eerste SUV op de markt. De robuuste, ruime en functionele auto kan elk terrein aan en is het ideale werkpaard voor ambachtslui, handelaars en landbouwers. Zijn hogere chassis en wegklapbare drempel vergemakkelijken het in- en uitladen. Hij is verkrijgbaar in diverse koetswerkvarianten, voor elk wat wils.

11 - Estafette - 1959

De Estafette is de eerste Renault met voorwielaandrijving. Zijdelingse schuifdeuren en een vlakke laadvloer vergemakkelijken het in- en uitladen. Het ontbreken van een motorkap komt de zichtbaarheid ten goede en verhoogt de veiligheid.

12 - Renault 4 - 1961

Met de R 4 lanceert de Franse constructeur een van de meest succesvolle modellen van het merk. Zijn vlakke vloer, neerklapbare achterbank en vijfde deur maken hem tot een handige en veelzijdige familiewagen, met een uitstekend rijgedrag. Het onderhoud wordt vereenvoudigd dankzij de eliminatie van smeerpunten en een gesloten watercircuit.

13 - Renault 8 Gordini - 1964

Amédée Gordini introduceert het begrip motortuning bij Renault. Door een cilinderkop met hemisferische verbrandingskamers te ontwikkelen en gebruik te maken twee dubbele carburatoren slaagt hij erin het motorvermogen enorm te verhogen. Kenmerkend voor de Gordini-modellen zijn de blauwe kleur en witte koetswerkstrepen. In 1964 wordt de eerste "Coupe Gordini" georganiseerd die bijdraagt aan een democratisering van de autosport.

14 - Renault 16 - 1965

De Renault 16 is op zijn tijd vooruit. Hij rijdt bijzonder comfortabel en beschikt over een grote koffer. Hij charmeert door een praktische achterklep en hoogwaardige uitrusting met onder meer elektrische ruiten vooraan, centrale deurvergrendeling en automatische versnellingsbak, wat hem de titel oplevert van 'Auto van het Jaar 1965'.

15 - Renault 5 - 1972

Met de compacte en veelzijdige Renault 5 lanceert de Franse constructeur de ideale stadswagen die zowel jong als oud aanspreekt. Op het platteland wordt hij vaak gebruikt als tweede wagen. De R5 groeit snel uit tot een bestseller die vooral bij vrouwen en jongeren in de smaak valt.

16 - Renault 30 - 1975

De Renault 30 viert zijn wereldpremière op het Autosalon van Genève 1975. Hij positioneert zich als een hoogtechnologische wagen met voorwielaandrijver, stuurbekrachtiging, vijfde deur en een krachtige V6-motor. Hij scoort bovendien hoog op het vlak van veiligheid door de implementatie van avant-gardistische toepassingen zoals een innovatieve koetswerkstructuur die de inzittenden een betere bescherming biedt bij een ongeval.

17 - Renault 9 - 1981

De R9 is dé blikvanger op het Autosalon van Frankfurt 1981. De nieuwkomer richt zich tot klanten die op zoek zijn naar een veelzijdige gezinswagen met een lage gebruikskost. De Renault 9 gooit grote ogen tot in de Verenigde Staten, waar hij onder de modelnaam Alliance wordt gebouwd en verkocht. In 1982 wordt de Renault 9 verkozen tot 'Auto van het Jaar'.

18 - Espace - 1984

In 1984 creëert Renault met de Espace een nieuw autosegment. De monovolume biedt gezinnen met kinderen de mogelijkheid om als het ware op vier wielen samen te leven. De Espace is extreem moduleerbaar, dankzij individueel verwijderbare en verwisselbare stoelen. De hoge rijhouding, vlakke vloer en imposante interieurvolume zijn bijkomende pluspunten. Het succes van de Espace inspireert Renault tot het ontwerpen van variaties op het thema monovolume in de vorm van de Scénic en Twingo.

19 - Twingo - 1992

In 1992 laten klanten zich verleiden door de sympathieke snoet van deze compacte monovolume, die alle stijlcodes aan zijn laars lapt. Twingo is ludiek, praktisch, sympathiek en kleurrijk. Het concept is innovatief en eenvoudig: één model, één motor, één prijs. Het ontwerp van de Twingo is van de hand van Patrick Le Quément die zal uitgroeien tot een van de toonaangevende designers van zijn generatie.

20 - Scénic - 1996

Scénic is de eerste compacte monovolume uit de autogeschiedenis. Vanaf 1996 wordt hij voor miljoenen gezinnen de gedroomde familiewagen, omwille van zijn moduleerbare karakter, talrijke opbergvakken en aangename interieursfeer. Met Scénic legt Renault de fundamenten van een nieuw segment dat snel Europa verovert.

Nieuwe tijden, nieuwe concepten

Tot zover een overzicht in woord en beeld van 20 modellen die van Renault een wereldspeler hebben gemaakt. Nieuwe tijden vereisen nieuwe concepten. Die waren niet te zien in het Parijse Parc des Expositions maar ze duiken wel almaar vaker op in het straatbeeld. Met de elektrisch aangedreven ZOE biedt de Franse constructeur een antwoord op de toenemende vraag naar milieuvriendelijke en betaalbare familiewagens.