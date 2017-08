12 Heures de Chinelle 2017

Elk jaar worden in Chinelle tal van professionals uit de motocross- en de endurowereld verwacht. We denken bijvoorbeeld aan Joël Smets, Jeff Goblet, Benoit Pauwels, Klutz, Caps, Crosset en Vukcevic. Het startschot wordt traditioneel om middernacht gegeven en de piloten rijden 12 uur. In deze race moet je niet alleen snel zijn, ze vergt ook strategie. Voor de liefhebbers van genre is deze race het hoogtepunt van het jaar.

Een honderdtal team, of ongeveer 300 piloten strijden voor de overwinning op het 7 km lange traject in Franchimont. La Chinelle is een bijzonder evenement dat makkelijk 32.000 bezoekers trekt. Heel wat onder hen komen ook af op de grote namen. Sinds enkele jaren is dit ook een belangrijke afspraak geworden op de internationale endurowereld. Tot nu toe was het evenement gratis toegankelijk voor het publiek maar vanaf dit jaar wer 5 euro entree gevraagd. "Het is de enige manier om het evenement te laten verder bestaan", weet David Rossomme. "De voorbije jaren zijn de organisatorische kosten fors gestegen. Eén en ander heeft vooral te maken met de verplichte veiligheidsmaatregelen die verdubbeld zijn. En dit is slechts één voorbeeld. De toegangsprijs die we vragen, is het equivalent van twee koffies". Voor de 12 uur race was er ook een race van twee uren voor motoren van voor 1980 en een race van twee uren voor motoren van voor 1989. Er werd ook een Mini Chinelle voor de jeugd georganiseerd.(Belga)