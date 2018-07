11de Rétrofolies in Spa

In 1999 - naar aanleiding van de 15de verjaardag - vatte de Rétromobile Club van Spa het plan op om de verjaardag te vieren met een groot feest voor oude voertuigen. Het is de bedoeling dat de ganse dag enkel klassieke wagens in het centrum van Spa mogen rijden. Dat gebeurde niet alleen in de vorm van een statische tentoonstelling. Het was de bedoeling dat men met klassiekers de waterstad vrij in en uit kon rijden.

Een dergelijke organisatie was meteen ook een wereldpremière en het kende zoveel bijval dat dit op algemeen verzoek om de twee jaar moest worden herhaald op het derde weekend van augustus. Voor de toeschouwers is het evenement overigens gratis en de gigantische organisatie kon bij de voorbije Rétrofolies edities steeds op meer dan 1.100 oude wagens rekenen.

Voetgangers kunnen volledig gratis naar Spa komen en ook de diverse parkings zijn kosteloos. Bij de voorbije edities werden steevast meer dan 15.000 bezoekers geteld. Meer informatie en inschrijvingen via www.retromobileclubdespa.be. (Belga)