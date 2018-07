'Als derden ons werk kosteloos mogen blijven gebruiken, komt de toekomst van de pers in gevaar'

Deze week zal het Europees Parlement stemmen over de Richtlijn Auteursrecht in de Digitale Eengemaakte markt. We willen graag de aandacht van onze Europese parlementsleden vestigen op een onderwerp dat cruciaal is voor alle kranten en tijdschriften: kleine, middelgrote, grote, maar vooral ook lokale en regionale titels in de Europese Unie. Namelijk het voorgestelde naburige uitgeversrecht, ingevoerd in artikel 11 van het Commissievoorstel. Er circuleren namelijk misleidende claims dat een dergelijk recht schadelijk zou zijn voor kleinere uitgevers.

Met grote bezorgdheid zien we vandaag hoe onze inhoud gebruikt wordt door grote platforms zoals zoekmachines en nieuwsaggregators, zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Deze bedrijven genieten van de aantrekkelijke inhoud en producten van kranten en tijdschriften en maken ok steeds hogere winsten waar wij instaan voor de kosten. Dit is een existentiële dreiging voor de sector.

De bescherming van content in het digitale tijdperk is eenvoudigweg een noodzaak, vooral voor de toekomst van de lokale en regionale pers die momenteel geen kans hebben om eerlijk met de internetreuzen te onderhandelen. Het is dringend nodig de juridische positie van uitgevers te versterken tegen systematische en massale uitbuiting, zodat we ons eindelijk kunnen verdedigen tegen misbruik van onze inhoud. De muziek- en filmindustrie doen dit al geruime tijd en hebben geprofiteerd van een wettelijke erkenning op Europees niveau.

Deze wettelijke bescherming is ook voor ons absoluut noodzakelijk voor de ontwikkeling van economisch duurzame bedrijfsmodellen in de digitale omgeving. Vandaag kunnen uitgevers van kleine kranten namelijk niet onderhandelen met internetreuzen. Het uitgeversrecht zal helpen deze oneerlijke situatie recht te zetten. Uitgevers kunnen meer betrokken worden bij hoe hun inhoud wordt gebruikt in de digitale wereld en zouden kunnen profiteren van een deel van de afgeleide waarde om zo te kunnen investeren in de toekomst.

De Europese Unie bespreekt momenteel de vraag hoe om te gaan met 'nepnieuws' en populistische stromingen. Naar onze mening is de productie van betrouwbare en professionele journalistiek het beste werktuig om verkeerde informatie op het internet aan te pakken. De regionale en lokale pers spelen zo een essentiële democratische rol in Europa. In een internetwereld van opinies en claims, is een onafhankelijk digitaal persaanbod waarvoor uitgevers juridisch aansprakelijk zijn belangrijker dan ooit om democratische waarden te verdedigen. De wettelijke erkenning van persuitgevers zou een belangrijke bijdrage zijn aan de financiële duurzaamheid van professionele journalistiek.

Daarom juichen wij de steun van een uitgeversrecht door Europees parlementslid Axel Voss in de commissie Juridische Zaken toe. Hij presenteerde een voorstel dat de persuitgevers een exclusief recht (als onderdeel van de huidige Europese hervorming van het auteursrecht) zou garanderen, die zowel een investering in kwaliteitsjournalistiek als een bescherming die het al lang verdient toelaat.

Daarom hebben we de steun van alle Europese parlementsleden nodig in het huidige debat over de richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt, die nu een cruciale fase ingaat. We hopen dat we op u kunnen rekenen, alsook op uw stem. Die is namelijk cruciaal voor de toekomst van de (lokale en regionale) journalistiek.

Valdo Lehari Jr. (Reutlinger General - Anzeiger, Duitsland), Fernando Pereira (Jornal Alto Minho, Portugal), Nick Maxwell (Archaeology/Books/History, Ierland), Gerry Murphy (Architecture Publishing Ltd, Ierland), Dr. Eduard Hüffer (Aschendorff GmbH & Co. KG, Duitsland), Padraic Deane (Automotive Publications, Ierland), Markus Semmel (H. Bauer Ediciones, Spanje), Inken Boyens (Boyens Medien GmbH & Co. KG, Duitsland), Gudula Walterskirchen (Burgenländische Volkszeitung GmbH BVZ, Oostenrijk), Aurora Caldas (Jornal Cerveira Nova, Portugal), Javier Pascual (Condé Nast, Spanje), Paulo Narciso (Jornal Correio do Ribatejo, Portugal), Ioannis Filippakis (Dimokratia, Griekenland), José Câmara (Diário de Notícias da Madeira, Portugal), José Piçarra (Jornal Diário do Sul, Portugal), Angel Salada (Electro Market, Spanje), Traianos Chatzhdimitriou (Ethnos, Griekenland), Alexis Skanavis (Eleftheros Typos, Griekenland), Alexandros Mavridis- Pemkestzis (Fileleftheros, Griekenland), Emily Hourican (Hospitality, Ierland), Dimitris Stoumpos (Ayghi, Griekenland), Irini, Marietta & Agella Athanasiadou (Naftemporiki, Griekenland), Manos Marinakis (I Gata, Griekenland), Rebecca Markey (IFP Media, Ierland), Angel Salada (IM Farmacias/IM Médico/IM Veterinaria, Spanje), Natalino Vasconcelos (Revista Digital Impala.pt, Portugal), Ciaran Casey (Irish Studio, Ierland), Claude Karger (Lëtzebuerger Journal, Luxemburg), Luís Figueiredo Trindade (O Jornal Económico, Portugal), Francisco Carneiro (Jornal de Santo Tirso, Portugal), António José Gonçalves (Jornal Vilacondense, Portugal), Emili Alsina (Juguetes B2B/Licencias Actualidad/Puericultura Market, Spanje), Manfred Prisching & Karl Kalcsics & Andrea Seel & Reinhold Dottolo (Kleine Zeitung, Oostenrijk), Giorgos Tsirogiannis (Kontra news, Griekenland), Jean-Michel Baylet (La Dépêche du Midi, Frankrijk), François le Hodey (La Libre, België), Olivier Saint-Cricq (Groupe Nouvelle République, Frankrijk), Jean-Christophe Serfati (Groupe La Provence, Frankrijk), Massimo Cincera (La Provincia/L'Eco di Bergamo, Italië), Gabriel d'Harcourt (La Voix du Nord, Frankrijk), Bernard Marchant (Le Soir, België), Frederik Delaplace (De Tijd - L'Echo, België), Danièle Fonck (Le Jeudi, Luxemburg), Alvin Sold (Le Quotidien, Luxemburg), Edouard Coudurier (Groupe Télégramme, Frankrijk), Johnny O'Hanlon (Local Ireland, Ierland), Antonio Hernández (Luike Iberoamericana de Revistas, Spanje), Michael Cullen (Marketing.ie, Ierland), Bruno Pachent (Média Sud Europe, Frankrijk), Stoyana Georgieva (Mediapool.bg, Bulgarije), Wojciech Waligórski (Nowy Lowiczanin, Polen), David Guévart (Nord Littoral, Frankrijk), Maciej Kowalski (Nowy Wyszkowiak, Polen), Gudula Walterskirchen (NÖ Pressehaus Druck/ und Verlagsgesellschaft m.b.H NÖN, Oostenrijk), Kostas Gavounas (O Logos, Griekenland), João Godinho (Jornal O Almonda, Portugal), Louis Echelard (Ouest, Frankrijk), Ryszard Pajura & Agnieszka Majba-Pochwat (Obserwator Lokalny, Polen), João Augusto Aldeia (Jornal O Sesimbrense, Portugal), Jaume Ferrer (Outdoor Actual, Spanje), Frédérick Cassegrain (Paris-Normandie, Frankrijk), Cláudia Maia (Revista Proteste, Portugal), Alicja Molenda (Przelom Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej, Polen), María del Carmen Coronas (RBA, Spanje), Ângela Gil (Jornal Região de Leiria, Portugal), Ross Golden-Bannon (RGB Consulting, Ierland), Max Dasch (Salzburger Nachrichten VerlagsgesmbH & Co KG Salzburger Nachrichten, Oostenrijk), Tania Martínez (Semana, Spanje), Dariusz Kuziak (Tygodnik Siedlecki, Polen), Andrés Rodríguez (Spainmedia, Spanje), Periklis Giolias (Sportime, Griekenland), Alvin Sold (Tageblatt, Luxemburg), Lola Fernández (Tech Press/ Tecni Food/ GTA, Spanje), Hermann Petz (Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Tiroler Tageszeitung, Oostenrijk), Jaume Ferrer (Tradebike/Tradesport, Spanje), Rosa Duarte (Jornal Trevim, Portugal), Eugen A. Russ (Russmedia Verlag GmbH Vorarlberger Nachrichten, Oostenrijk), John Mullins (Zahra Media Group, Ierland), Marta Ariño (Zinet Media Group, Spanje).